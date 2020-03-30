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عدن - ياسمين التهامي - "التحالف العربي " عمليات عسكرية نوعية في تدمير اهداف حساسة وهامة للحوثيين بــ صنعاء والحديدة !!

التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف حوثية ويقصف صنعاء والحديدة أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية هدفها تدمير التهديد الباليستي للحوثيين والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين.

وشدد التحالف فى بيان على الاستمرار باتخاذ الاجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين.

جديد اب برس​

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وكان طيران التحالف قد شن اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة. وأوضحت المصادر أن الغارات استهدف الكلية الحربية و4 غارات على عطان والنهدين وخمس غارات على قاعدة الديلمي والحفا وتبة التلفزيون.

وفي الحديدة شن الطيران 3 غارات على مدينة المنصري، وغارتين شمال منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، فيما شن غارتين على مديرية الصليف.