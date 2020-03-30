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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا التالي" إتهامات للبنك المركزي بعرقلة صرف رواتب منتسبي الأمن !!

اتهمت وزارة الداخلية نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي بعرقلة صرف رواتب منتسبي الوحدات الأمنية لشهر يناير2020م محملة إياه المسؤولية الكاملة.

وقالت اللجنة المكلفة بمتابعة رواتب الداخلية في بيان لها إن “الحبيشي وشخصيات أخرى تدير البنك المركزي تختلق الأعذار وتماطل في عملية الصرف رغم إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالكشوفات والشيكات”.



وأوضح البيان، أن كتاب الأجهزة الأمنية تسعى منذ أيام للحصول على مرتبات شهر يناير ٢٠٢٠م من خلال التواجد في البنك المركزي بحسب الاتفاق والوعود، إلا أن “الحبيشي” يصر على عرقلة صرف مرتبات الوحدات الأمنية التي تعمل ليل نهار مع كل الشرفاء في مختلف المحافظات المحررة إلى تثبيت الأمن والاستقرار وخدمة الوطن”.

جديد اب برس​

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وأشار إلى أن اللجنة كانت ننتظر من قيادة البنك تقدير الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد والظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو وزارة الداخلية وتجنيب المرتبات من أي صراع كونها مصدر قوات آلاف الأسر.



واستطرد: إلا أننا فوجئنا وللأسف الشديد بعكس ذلك بل ومع سبق الإصرار والترصد بالسير في الإجراءات التعسفية الخارجة عن القانون والتي لن تولد سوى المزيد من الاحتقان”.



وعبّرت اللجنة عن استغرابها إزاء ما وصفته بـ”التصرف غير مسؤول” والذي يتسبب بزيادة معاناة منتسبي وزارة الداخلية ويدفع بالأوضاع نحو التعقيد.



وطمأنت جميع منتسبي وزارة الداخلية بأنها لن تكل ولن تمل حتى تتمكن من إيصال المرتبات إلى جميع الوحدات الأمنية. مؤكدة في الوقت ذاته أنها بصدد متابعة صرف باقي المرتبات المتعلقة لشهري فبراير و مارس ٢٠٢٠م..

