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عدن - ياسمين التهامي - "التحالف" بيان يكشف عن اهداف عمليات الطيران في اليمن !!

اعلن التحالف العربي اليوم الاثنين بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع مليشيات الحوثي ،في اليمن. وأوضح أن العملية تهدف إلى تحييد وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية بين أيدي الميليشيات، والتي تهدد حياة المدنيين. جديد اب برس​ Advertisements ​ وأكد التحالف استمراره باتخاذ الاجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشات المتعمدة باستهداف المدنيين. وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية. وفي وقت سابق ظهر اليوم ،قالت مصادر محلية لمأرب برس ان طيران التحالف شن غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة بالعاصمة صنعاء.

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