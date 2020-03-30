شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: القبض على منفذي اغتيال موظفي الهلال الأحمر الإماراتي بالعاصمة عدن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 30-03-2020? - آخر تحديث الاثنين 30-3-2020? عاجل: القبض على منفذي اغتيال موظفي الهلال الأحمر الإماراتي بالعاصمة عدن ! كشف الصحفي الجنوبي والأكاديمي صلاح بن لغبر عن منفذ اغتيال موظفي الهلال الأحمر بالعاصمة عدن الشهيدين أحمد اليوسفي ورفيقه محدد طارق في 20 مارس الجاري . وقال بن لغبر في تغريدة له بتويتر رصدها محرر المندب نيوز أن الإرهابي أمجد خالد وراء اغتيال موظفي الهلال الأحمر الاماراتي بعد القبض عليهم . وأن منفذو عملية اغتيال موظفي الهلال الأحمر بعدن، يعترفون بتنفيذهم العشرات من العمليات الإرهابية والاغتيالات، بأوامر وتمويل مباشر من الارهابي أمجد خالد. جديد اب برس​ Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: القبض على منفذي اغتيال موظفي الهلال الأحمر الإماراتي بالعاصمة عدن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.