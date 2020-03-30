شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وردنا الان هذا ما يحدث في صنعاء الان.. طيران التحالف يشن غارات على اهداف تابعة للحوثيين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان هذا ما يحدث في صنعاء الان.. طيران التحالف يشن غارات على اهداف تابعة للحوثيين !

كشفت مصادر خاصة تفاصيل ما يحدث الان في العاصمة اليمنية صنعاء بعد سماع دوي انفجارات متفرقة في عدة مناطق بأمانة العاصمة. واوضحت المصادر طيران التحالف شن اليوم الاثنين 30 مارس غارات مكثفة على أهداف في العاصمة صنعاء وما حولها. جديد اب برس​ Advertisements ​ واكدت المصادر انه منذ ما يقارب ساعة تقريباً ولا زال دوي الانفجارات يسمع في أرجاء صنعاء حتى الآن حيت استهدفت الغارات جبل عطان ومنطقة دار الرئاسة ومواقع اخرى يتوقع انها اهداف عسكرية تابعة للانقلابيين.

وتأتي هذه الغارات بعد اقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية على اطلاق صاروخين استهدفت مواقع مدنية في كلاً من جيزان والرياض بالسعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وردنا الان هذا ما يحدث في صنعاء الان.. طيران التحالف يشن غارات على اهداف تابعة للحوثيين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.