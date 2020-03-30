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عدن - ياسمين التهامي - أساليب الحوثيين للإستفادة من كورونا في توطيد المشروع الإيراني (إنفوغرافيك) !

زعيم المليشيا قال إنهم سيتعاملون مع كورونا باعتباره عملا عدائيا من قبل أمريكا والسعودية والإمارات بهدف تأليب الرأي العام في حروبه ضد اليمنيين. - محمد علي الحوثي قال إنه ناقش مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، وأن وباء كورونا صناعة أميركية. - طه المتوكل وزير الصحة في حكومة المليشيا الغير متعرف بها قال إنه لاتوجد حالات إصابة بكورونا لكنهم سيحملون دول التحالف إذا ظهر في اليمن. - قيادي حوثي في قناة اللحظة التابعة للحوثيين يدعى شفيع ناشر قال: بدلا من الموت بكورونا نحن سنقرب الأمور بالذهاب إلى الجبهة بدلا من موت الأغنام. - استغلت المليشيا انشغال العالم بالوباء للتصعيد عسكريا في جميع الجبهات واستهداف المملكة، رغم حديثها عن الإستجابة للدعوة الأممية بتخفيض التصعيد. - استغلت جائحة كورونا لتشديد الحصار على محافظة تعز ومضاعفة معاناة المواطنين في المحافظة المحاصرة منذ خمس سنوات. - نفذت حملات جباية واسعة طالت أصحاب المحلات التجارية والصيدليات والمستشفيات والشركات الخاصة تحت لافتة حملة معا ضد كورونا. - نفذت حملات واسعة شملت المئات من المطاعم والكافتيريات في صنعاء وإب وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف الى 100 ألف. - احتجزت آلاف المغتربين القادمين من السعودية تحت لافتة الحجر الصحي في ظروف غاية في السوء وفرضت مبلغ 400 ريال سعودي لمن أراد الخروج. - جعلت من كورونا وسيلة لتصفية حساباتها مع مغتربين قادمين من المملكة العربية السعودية واحتجازهم وابتزازهم بفرض مبالغ باهظة.

جديد اب برس​ Advertisements ​

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