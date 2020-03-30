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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل" بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الساعات الأولى من الفجر .. العاصمة السعودية الرياض تستفيق الأن على حقيقة مروعة وصور تكشف بشاعة ماحدث !!

تواصل جماعة "الحوثي" اليمنية استهداف مقار ومنشآت سعودية، بصورايخ باليستية، رغم مرور فترة طويلة من الهدنة بين الجانبين، في ظل انشغال العالم بأزمة كورونا.

وعاد الحوثيون، مساء السبت، لاستهداف المملكة بعدة صواريخ باليسيتة، أُطلقت تجاه العاصمة الرياض ومنطقة جازان. جديد اب برس​ Advertisements ​ وأفادت "قناة العربية"، أن الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية اعترضت 3 صواريخ فوق سماء مدينتي جازان والرياض عاصمة المملكة، دون تقارير عن أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم، الذي يعتقد أنه من تنفيذ جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران. ويتزامن الهجوم الحوثي، مع حالة حظر التجول المفروضة في المملكة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وقالت مصادر سعودية، إنه تم اعتراض صاروخين في سماء الرياض وآخر في جازان. ونشر مواطنون في المدينتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات متزامنة تفيد سماعهم لدوي الانفجارات الناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ.

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