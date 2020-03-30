إجتماع في عدن يناقش تدخلات الصندوق الإجتماعي للتنمية بقطاع الأشغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

عدن - الخليج 365

ناقش إجتماع مشترك عقد اليوم الإثنين، ضم مدير عام الاشغال بعدن المهندس وليد الصراري ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن المهندس غازي احمد علي ومدراء الاشغال في المديريات، التدخلات العاجلة للصندوق الاجتماعي للتنمية والسبل الكفيلة بتسير تلك التدخلات .



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وفي الإجتماع، أشاد المهندس وليد الصراري مدير عام الاشغال بالدور الرائد و الحيوي الذي يقوم به منذ التأسيس، وقال "أن الصندوق هذه المره سيسهم في انتشال مديريات المحافظة من كارثة السيول التي أوقعت الخسائر بين الأرواح والممتلكات" ..

من جانبه استعرض المهندس غازي احمد علي مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية استعرض جملة النشاطات التي قام بها الصندوق في المحافظة في عدة مجالات .. مشيراً إلى سلسلة اللقاءات التي عقدها الصندوق مع مدراء عموم مكاتب المياه والصرف الصحي والأشغال والتي اثمرت عن هذه المنحه التي ستسخر في شفط مياه الأمطار ورفع مخلفاتها وتنظيف قنوات تصريف الأمطار وكذا صيانة الارصفه التي تعرضت للهبوط نتيجه الأمطار الغزيرة التي جرفت تربتها .. بالإضافة الئ تنفيذ حملة رش ضبابي ..

وكان الاجتماع قد أقر تشكيل لجنة مشتركه من الاشغال والصندوق للإشراف علئ سير ألاعمال في الميدان .