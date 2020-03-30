التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 الخليج 365 ـ الحديدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 30/آذار/2020، غارات جوية على أهداف حوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية في مدينة المنصري بمديرية الحالي شرقي المحافظة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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