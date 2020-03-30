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بن بريك يرد على حملات التشويه التي تستهدف القيادات الأمنية الجنوبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

بن بريك يرد على حملات التشويه التي تستهدف القيادات الأمنية الجنوبية

عدن - الخليج 365

رد نائب رئيس مجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على حملات التشويه التي تستهدف قيادات القوات الأمنية من أمن عام وألوية الدعم والإسناد والأحزمة وكل القطاعات .

 

وقال بن بريك في تغريدات له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "حملات التشويه لقيادات القوات الجنوبية الأمن والأحزمة والإسناد والدعم والألوية وكل القطاعات في هذا التوقيت نعرف ما المقصود منها ومن يقف خلفها" .

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وأضاف "المشكلة في المتحمس للنشر من الطيبين مرة بداعي الأراضي وهو الأكثر، ومرة بداعي التظلم للأفراد كل هذا يدار ببراعة من مطابخ أعداء الجنوب" .

 

وتابع "تكلمنا مرارا عن ملف الأراضي، وأنه معترك يراد بنا الانشغال به عن الهدف الرئيس وإدخالنا في صراعات مع متخاصمين جنوبيين في مسائل لايقطع فيها غير القضاء، وقلنا أكثر من مرة: "من أخذ شبرا من الأرض بغير حق سيفصل القضاء فيه وسيسترد منه ولو بنى عشرين دور ". وأكدنا على ذلك مرارا" .

 

وتطرق بن بريك في تغريدته إلى مظلومة الأفراد المنتسبين للقوات الأمنية، وقال "أكدنا "أي مظلومية للأفراد من رواتب أو تسريح فهناك قنوات للنظر والبت فيها" .. مشيراً إلى أنه يظهر جليا أن الغرض ليس إنصاف المظلوم بقدر التشويه والإساءة لرجال الجنوب الذي يحملون السلاح على أكتافهم ليل نهار ذودا عن الوطن فيأتي من يهيج في مواقع التواصل ويجد الطيبين المتحمسين فيكونوا وسيلته للنشر

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