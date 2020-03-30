شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية لتدمير وتحييد أهداف عسكرية حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أعلن التحالف العربي عن بدء عمليه عسكرية نوعية لتدمير اهداف عسكريه مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية.

Advertisements وقال التحالف إن العملية العسكرية لتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين. ونفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات دقيقة استهدفت مواقع عسكرية ومنصات صاروخية تابعة لميليشيات الحوثي الارهابية في الكلية الحربية وقاعدة الديلمي الجوية وعطان والنهدين ونقم في العاصمة

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