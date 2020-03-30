شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آلية تنفيذ مشروع دعم الصمود المعيشي في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، مع منسق منظمة البحث عن أرضية مشتركة محمد البكري، مشروع دعم الصمود المعيشي والأمن الغذائي في المناطق الريفية في اليمن المرحلة الثانية، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وبحسب وكالة سبأ الحكومية، أكد الحامد حرص السلطة المحلية على تسهيل مهام المنظمات في المحافظة والتوقيع على اتفاقية مع المنظمة لتنفيذ المشروع لاستكمال الإجراءات اللازمة واعتماد ميزانية تفصيلية من قبل السلطة بحسب مواد وبنود لائحة العمل للمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية.

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