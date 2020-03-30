شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : دولة خليجية تفجر مفاجأة مزلزلة وتقول هذه الأكله اليمنية تمنع اتصال كورونا بالإنزيمات النافذة في الجسم وهي أحد أسباب خلو اليمن من الفيروس! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دراسة صينية حديثة.. إذا ظهرت هذه العلامات في جسمك قد تشير إلى إصابتك بـ"كورونا".. شاهد!! عاجل بالصور : إنفجارت عنيفة ومتتالية تهز العاصمة صنعاء الان .. وتحليق مكثف ومستمر للطيران حتى الحظة (المواقع المستهدافة) شاهد أنثى النمر تتزوج أسد.. لن تصدق كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول.. شاهد (صور اذهلة العالم بكله) وداعًا لنفط الخليج.. دولة مجاورة ستصبح قريباً أغنى دولة في العالم بعد هذا الاكتشاف المذهل وأمريكا ستتجه اليها وتترك السعودية والخليج يدبرون امورهم"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : دولة خليجية تفجر مفاجأة مزلزلة وتقول هذه الأكله اليمنية تمنع اتصال كورونا بالإنزيمات النافذة في الجسم وهي أحد أسباب خلو اليمن من الفيروس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.