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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي "مستشار في الشرعية" يؤكد انهيارات متسارعة لقوات حكومته ويتهمها بالخيانة!!

اتهم مستشار وزير الإعلام في حكومة الشرعية، فهد الشرفي قوات حكومته بالخيانة.

وقال الشرفي في تغريدة على حسابه في تويتر إن هناك عملية بيع واستلام وتسليم دون حتى إطلاق رصاص.

وأتت تغريدة الشرفي وسط أنباء عن انهيارات متسارعة في صفوف قوات الشرعية، في آخر معاقلها في الجوف، حيث تمكنت قوات صنعاء من قطع آخر طرق الامدادات الى اليتمة، ونفذت هجوما واسعا على مسعكر اللبنات.

جديد اب برس​

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