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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل و"خطير جدآ" حول اصابات كورونا في اليمن وزير النقل يكشف عن مخاوف خطيرة في صنعاء بعد عودة 130 طالب من ايران بعضهم توفي !!

كشف وزير النقل اليمني عن وجود حالات مشتباة بفيروس كورونا عادت مؤخرا من ايران إلى العاصمة اليمنية صنعاء . وقال الجبواين في سياق حوار مع صحيفة القدس العربي ، إن المخاوف في صنعاء كبيرة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"خصوصاً أن هناك معلومات عن وجود إصابات ضمن مجموعة من الطلاب عادت مؤخراً من إيران.

وأضاف الجبواني: "ما توفّر لنا مفاده أن 130 طالباً عادوا، وأن نحو ثلاثين منهم كانوا مرضى وتوفي بعضهم، وقيل إنهم أصيبوا بالتهاب رئوي". جديد اب برس​ Advertisements ​

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