شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل " العثور على مغترب يمني مشنوقاً في السعودية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل " العثور على مغترب يمني مشنوقاً في السعودية !

جديد اب برس​ Advertisements ​ امس الاول ، على مغترب يمني في السعودية في العقد الرابع من عمره مشنوقاً. وقالت مصادر صحفية أن المغترب اليمني وجد متدلي بحبل من سقف الغرفة التي يسكن فيها بمدينة الدمام السعودية. وأضافت المصادر ، بأن المغترب ياسر علي عبد الحبيب الملجمي من ابناء محافظة البيضاء مديريه الملاجم قرية منخر ، وجده اصدقاءه مشنوقا في مقر سكنه بمدينة الدمام شرق المملكة . وأفادت ان اصدقاء الملجمي قاموا بابلاغ الجهات الامنية عقب عثورهم عليه مشنوقاً، والتي باشرت فورا بالتحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها . وأشارت المصادر الى انه لم يتم التأكد حتى الآن ان كانت الحادثة انتحار أم جريمة قتل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل " العثور على مغترب يمني مشنوقاً في السعودية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.