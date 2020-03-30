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عدن - ياسمين التهامي - "هااام الصين" تبث الرعب والهلع مجدداً في العالم بمعلومات خطيرة وكارثية عن كورونا القاتل !



حذرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، من موجة جديدة من فيروس كورونا القاتل، وذلك بعد الكشف عن نتائج كارثية للمتعافين من المرض.

وقالت “مي فانج” من لجنة الصحة الوطنية في بكين، اليوم الأحد، إن “الصين لديها بالفعل إجمالي 693 حالة متراكمة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة لا تزال كبيرة نسبيًّا”.

جديد اب برس​

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وفي ذات السياق، كشفت دراسات حديثة أجريت فى الصين عن نسبة تتراوح بين 3 و14 بالمائة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد أظهرت فحوصاتهم نتائج إيجابية بعد تعافيهم.

الصين تبث الرعب مجدداً في العالم

وأتت هذه “المفاجأة الطبية” عقب تعافى حوالى 90 بالمائة من المصابين بكورونا فى الصين.

وخلال الفترة الماضية، أجرى فريق طبي صينى دراسة شملت 147 مريضًا أظهرت فحوصات 5 منهم نتائج إيجابية عقب تعافيهم، بحسب تصريحات أدلى بها مدير مستشفى تونغجي في ووهان، وانج ويي، لقناة “سي سي تي في” الصينية.

وبسبب مخاوف من عودة تفشى الفيروس في الصين، لا يزال الأطباء في الصين يبحثون في شأن الفيروس وتأثيراته وقدرته على العودة على المدى الطويل.

وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 81,394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم 600 ألف شخص، السبت، مع تزايد حالات جديدة بسرعة في أوروبا والولايات المتحدة.

الصين تبث الرعب مجدداً في العالم

جاء ذلك الارتفاع القياسي، بعد يومين فقط من انتقال العالم لنصف مليون إصابة، وفقًا لإحصاءات جامعة “جون هوبكنز”، والتي تظهر أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإبطاء انتشار الفيروس.

وأظهرت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 663000 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، بينما بلغ عدد الوفيات نحو شخص30380.

