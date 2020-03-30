شكرا لقرائتكم خبر عن "هاااام" هل تنجح الكلاب في حل لغز كورونا؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مؤسسة خيرية بريطانية الجمعة، إنها تخطط لتدريب الكلاب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتأمل في نشر هذه الكلاب في المطارات والأماكن العامة الأخرى.

وتهدف مؤسسة كلاب الكشف الطبي وخبراء من جامعتين إلى تدريب الكلاب لتكون جاهزة في غضون ستة أسابيع من أجل "المساعدة في توفير تشخيص سريع وغير جراحي لإنهاء هذه الجائحة".

جديد اب برس​

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ويتم تدريب كلاب المؤسسة الخيرية على "اكتشاف رائحة الأمراض مثل السرطان في عينات مثل البول وهواء الزفير والمسحات الطبية".

وقالت المؤسسة إنها نجحت أخيراً في الكشف عن الملاريا.

وبالنسبة لفيروس كوفيد - 19، سيتم تدريب الكلاب على التعرف على الرائحة المميزة للمرض والكشف عن التغيرات الطفيفة في درجة حرارة الجسم، والتي من المحتمل أن تكتشف علامات الحمى.