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عدن - ياسمين التهامي - هام وردنا "توضيح هام" بشأن رحلات طيران اليمنية القادمة من الهند ومصر إلى اليمن ؟!

أوضح مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري، بأنها لم تصل أي رحلة طيران قادمة من الهند ومصر إلى المطار.

ونفى العمري ، صحة الأخبار التي تم نشرها و تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول وصول عدد من رحلات طيران اليمنية من الهند و مصر إلى مطار عدن الدولي، اليوم الاحد، حاملة على متنها مئات العالقين في تلك الدولتين.

جديد اب برس​

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وطمئن مدير مطار عدن الدولي، الجميع بان الأخبار لا اساس لها من الصحة، وان المطار لن يستقبل أي رحلة من اَي دولة حتى يتم تجهيز محجر صحي يتم فيه حجر جميع الواصلين فترة لا تقل عن اسبوعين وهي الفترة التي يتم خلالها معرفة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وذكر بانه وكل الطاقم الاداري في المطار اول المتضررين من عودة المسافرين لأنهم يتعاملون مع المسافرين بشكل مباشر، ويفتقرون إلى ابسط الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا المرض، مشيرا في الوقت نفسه بان معظم مطارات العالم مازالت مغلقة وان خبر اعادة الرحلات غير صحيح، ولن يتم إعادة افتتاح المطار قبل دول العالم الاخرى.

واشار العمري بان اليمن تفتقر إلى ابسط المقومات وان وصول الوباء سيفاقم المشكلة و يبدد حياة الناس وهذا مالم نسمح به، موضحا بان المواطنين لا يزالون يعانون من تبعات الحرب وكذا الجوع و الفقر ولَم يعد يتحملوا مزيدا من الامراض والاوبئة لافتا الى ان مطار عدن يسعمل جاهدا على منع اَي رحلات حتى يتم التاكد من سلامة الجميع او يتم اكتشاف علاج لهذا الوباء المخيف.

ودعا الاعلاميين والناشطين الى عدم الاستعجال في نشر اخبار غير صحيحة قبل التأكد من صحتها، وخصوصا الأخبار التي تمس مصالح الناس وحياتهم مشيرا بأن قيادة المطار حريصة عن سلامة الجميع .