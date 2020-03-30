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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا" العثور على مغترب يمني مشنوقاً في السعودية .!

عثر امس الاول ، على مغترب يمني في السعودية في العقد الرابع من عمره مشنوقاً.

وقالت مصادر صحفية أن المغترب اليمني وجد متدلي بحبل من سقف الغرفة التي يسكن فيها بمدينة الدمام السعودية.

وأضافت المصادر ، بأن المغترب ياسر علي عبد الحبيب الملجمي من ابناء محافظة البيضاء مديريه الملاجم قرية منخر ، وجده اصدقاءه مشنوقا في مقر سكنه بمدينة الدمام شرق المملكة .



وأفادت ان اصدقاء الملجمي قاموا بابلاغ الجهات الامنية عقب عثورهم عليه مشنوقاً، والتي باشرت فورا بالتحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها .

وأشارت المصادر الى انه لم يتم التأكد حتى الآن ان كانت الحادثة انتحار أم جريمة قتل .

جديد اب برس​

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