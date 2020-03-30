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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 30-03-2020? - آخر تحديث الاثنين 30-3-2020? شاهد .. الصومال الجار التعيس لليمن سابقا يفاجأ العالم بارسال " 20" طبيبا لنجدة ايطاليا المنكوبة بوباء كورونا" صورة .! جديد اب برس​ Advertisements ​ بادرة غير مسبوقة وغير متوقعة ارسلت " الصومال " "20" طبيا من الجامعة الوطنية الصومالية الى ايطاليا لمساعدة السلطات الطبية الايطالية في جهودها المضنية لمكافحة فيروس " كورونا ". وشهدت الصومال التي كانت الكثير من سكانها لاجئون في اليمن قفزة نوعية في كافة مجالات الحياة نتيجة حالة الاستقرار السياسي وانتهاء الحرب الاهلية التي اشعل فتيلها لعقود امراء الحرب الصوماليين .

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