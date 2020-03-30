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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تقرير قادة الشرعية بهذا الخبر ..انشقاق اللواء 31 مدرع عن الشرعية وبكامل عتادة !!

جديد اب برس​ Advertisements ​ قائد اللواء 31 مدرع العميد الركن عباس عبدالله مسعد انشقاقه عن الشرعية، وانضواء اللواء بكامل أفراده وعتاده تحت قيادة عيدروس الزبيدي. وحذر العميد مسعد الشرعية من أي اعتداء على ما أسماه "أرض الجنوب"، مؤكدا على أن اللواء بقيادته وضباطه وأفراده لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسوف يضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءا للجنوب تحت قيادة من أسماه الرئيس عيدروس الزبيدي. ويعد اللواء 31 مدرع التابع للمنطقة العسكرية الرابعة أحد أكبر الألوية العسكرية المحسوبة على الشرعية في عدن

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