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عدن - ياسمين التهامي - هل الظروف ام القلب القاسي" فتاة يمنية تبحث عن والدها الذي تركها خارج اليمن واختفى (الصورة)!!

جديد اب برس​ Advertisements ​ ل نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، امس رسالة لفتاة يمنية تبحث عن والدها الذي تركها وسط أذربيجان وعمرها عامين. وقالت الفتاة تورين عارف المقطري، في رسالتها التي اطلع عليها "المنارة نت " ، موضحة للصورة المرفقة بتلك الرسالة "الشخص الذي في الصورة أسمه الدكتور عارف المقطري الذي يعرفه يبلغه أن أبنته تورين عارف التي تركها مع والدتها في أذربيجان وعمرها عامين تبحث عنه ". وهذا نص الرسالة كما رصدها " المنارة نت " : مرحبا أنا من أذربيجان، الرجل في السترة الصفراء يدعى عارف المقطري، والذي بجانبه كانت والدتي ، عندما كان عمري عامين ، غادر والدي إلى اليمن وتركني مع أمي. توفت والدتي عندما كان عمري 12 سنة. يرجى مشاركة هذه المعلومات على الشبكات الاجتماعية اليمنية والاتصال بي إذا كان هناك أي معلومات +99455365663. اسمي الجديد تورين عارف. يمكنك العثور علي في الفيسبوك. تخرج والدي من جامعة الطب في أذربيجان - باكو ، وهناك التقوا هناك (والدها اليمني وامها الأذربيجانية). عندما ماتت أمي ، تركت وحدي بدون كل شيء ، لكن الحمد لله ، أعمل الآن ، ولدي شقتي الخاصة وسيارتي وعائلتي بأكملها. أود حقاً أن أعرف من والدي وأعمامي وعماتي وإخوتي وأخواتي. لسوء الحظ ، معلوماتي ليست كبيرة - الاسم الاب عارف عبدالله المقطري وعمّي خليل عبد الله المقطري. وقد امضيت حياتي ابحث عنه.

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