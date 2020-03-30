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عدن - ياسمين التهامي - "الارصاد الجوية" تفاصيل ما سيحدث خلال الساعات القادمة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات ؟!

وقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ72 ساعة القادمة. وأوضح المركز في نشرته الجوية أن أمطاراً ستهطل على أجزاء من المرتفعات الجبلية وأجزاء متفرقة من المناطق والسواحل الشرقية والجنوبية. جديد اب برس​ Advertisements ​ وأشار إلى تحسن فرص هطول الأمطار الرعدية يومي الثلاثاء والأربعاء وخاصة على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية. وبين المركز أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئيا بوجه عام، فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً على الصحاري.

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