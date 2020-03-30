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عدن - ياسمين التهامي - "يمنع الإصابة بفيروس كورونا" مشروب سحري موجود في كل منزل يقوي جهاز المناعة ويخفف الآلم.. تعرف عليه ؟!

آلام الظهر هى إحدى الآلام الغير محتملة بالمرة، وطبقا للإحصاءات فإن واحد من كل عشرة أشخاص يعانون من مشاكل بالظهر. لكن يوجد علاج من الطبيعة يستطيع أن يخفف هذا الألم. جديد اب برس​ Advertisements ​ المكونات:

250 مللتر من اللبن .

أربعة فصوص من الثوم.

عسل نحل. مشروب سحري يقوي جهاز المناعة الطريقة:

ضع اللبن في وعاء على النار.

أضف الثوم.

بعد الغليان ارفعيها من على النار وأضف العسل.

اتركه يبرد ثم تناوله.. هذا المشروب يخفف الألم ويحسن الصحة العامة ويقوى المناعة.

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