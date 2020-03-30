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عدن - ياسمين التهامي - "قرارات" معين عبد الملك تودي بالحكومة أم بالشرعية؟!

ما سأكتبھ ھنا لیس متعلق بشخص معین عبد الملك ، بل بسیرتھ الذاتیة ومسیرتھ

السیاسیة التي لا تؤھلھ إطلاقا لأن یكون رئیسا لحكومة في مرحلة تعیش فیھا البلاد

حرب استعادة الدولة وانقساما سیاسیا وجغرافیا . فالرجل لا یمتلك أي خبرة إداریة أو

سیاسیة . وقد عرف قدر نفسھ ، حینما قال : إنھ لا شأن لھ بما ھو عسكري أو سیاسي .

بھذا التصریح زال العجب وعرف السبب . نحن أمام حكومة یقودھا رئیس ذا مستوى

أقل من منصب بھذا الحجم ھو ضعیف وفاشل . وھذا عزز ورسخ الفشل داخل حكومتھ

. ومما لا شك فیھ أن ضعف الحكومة یشكل خطرا على الشرعیة وعلى استمرارھا .

لقد فقدت الشرعیة شعبیتھا وھي في حالة تآكل مستمر منذ شكلت ھذه الحكومة .

دفعني للكتابة ما تناولتھ الوسائط الإعلامیة حول توقیف وزیر النقل واستقالة وزیر

الخدمة المدنیة . كان قرار توقیف وزیر النقل بحجة أنھ لم یحضر اجتماعات الحكومة

وبحسب علمي أن الحكومة لم تجتمع منذ انقلب الانتقالي على الشرعیة واختطف عدن

على غرار اختطاف الحوثیین لصنعاء . أما وزیر الخدمة المدنیة فقد أقدم على خطوة

شجاعة تحسب لھ إذ إنھا لیست من ثقافة الوزراء ولم یقدم علیھا أحد منذ عام ٩٠ ، بما

فیھا ھو یوم كان وزیرا للسیاحة . وھذا یؤكد أن وزیر الخدمة لم یستطع مجاراة

الاختلالات التي وصلت إلى حد یصعب السكوت علیھا .

جديد اب برس​

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أرید أن أقول بوضوح إن الغایة من وجود حكومة ھي إدارة الأزمات ومعالجة

الاختلالات وخدمة مصلحة المواطنین وحمایة الأمن العام وجلب المنافع للبلد وإبعاد

الضرر عنھ . وھنا یمكن القول بحیاد ومن واقع الحال ، دون تحامل أو تھوین ، فمعین

عبد الملك منذ تسلم رئاسة الحكومة والأزمات تتفاقم . لم تحقق حكومتھ الاستقرار

للمناطق المحررة ، والاستقرار ھو أھم ركیزة تمنح الشرعیة والمشروعیة لأي حكومة

في العالم .

منذ تسلم معین زمام الحكومة والجانب العسكري یتقھقر والشرعیة تتآكل ولم نسمع

للحكومة أي تعلیق أو مساءلة ، حتى البرلمان نفسھ ، لكن البرلمان معذور فرئیسھ

یطوف دول العالم ویأكل السندوتشات السفري في السیارات والطائرات باحثا عن

خیوط استعادة الوطن . فالمجلس لیس لدیھ الوقت لمساءلة الحكومة لأنھ یدور طرف

الخیط . مش مھم تسقط نھم ولا تبتلع الجوف . المھم البحث عن الخیوط .

ولن أجانب الحقیقة إذا قلت إن استقالة وزیر الخدمة المدنیة ھي النقطة التي أفاضت

كأس حكومة الدكتور معین . استقالة وزیر الخدمة وتوقیف وزیر النقل جعلت الكثیرین

لا یشعرون بالطمأنینة لاستمرار حكومة معین . وھذا لیس تبخیسا لھا ، بل وصف

موضوعي لممارستھا السیاسیة والإداریة والعسكریة .

من المضحك أن یسبب رئیس الحكومة قرار توقیفھ لوزیر النقل بأنھ یتواجد في الخارج

ولم یحضر اجتماعات الحكومة ، وھو یعلم أن الحكومة كلھا في الخارج ولم تجتمع منذ

انقلب الانتقالي على الشرعیة واختطف عدن . ویعرف كذلك أن ھناك خلاف بین دولة

الإمارات وجزء كبیر من أعضاء الشرعیة بما فیھم وزیر النقل . وھذا الأمر لا یدعو

إلى توقیفھ بل إلى إصلاح ذات البین بین الشرعیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة .

وبناء على ذلك أقول إن الیمن تمر بظروف غیر طبیعیة وتحتاج إلى حكومة قویة

تشرع في إیجاد مصالحة داخل الشرعیة أولا وبین الشرعیة والإمارات ثانیا . نحتاج

إلى حكومة تقود مصالحة حقیقیة وعلاقات یمنیة متوازنة مع دول تحالف دعم الشرعیة

.بدون إجراء مصالحة لن یتوفر الأمن ، وبدون الأمن فلا قیمة لأي حكومة لا توفر

الأمن للمواطن الیمني وتحقیق السلم الأھلي والاجتماعي .

لقد حان الوقت لأن نضع أصابعنا على الجرح ونقول إن ھناك خللا بحاجة إلى إصلاح

. وھذا یأتي من تغییر الحكومة لأنھ من دون ذلك ستنقرض الشرعیة . على الشرعیة

أن تسرع في تشكیل حكومة وفق اتفاق الریاض . وعلى المملكة العربیة السعودیة

ودولة الإمارات العربیة المتحدة أن یسھما في ذلك لأن الوقت من دم ، خاصة وأن

الحوثي مستمر في عدوانھ على الشعب الیمني .

یبقى السؤال: ھل ستبقى حكومة معین عبد الملك وتتحلل الشرعیة ، أم ستبقى الشرعیة

وتذھب حكومة معین ؟ الأمر بید السفیر السعودي الذي یتھم بتمسكھ بمعین عبد الملك .

وأنا لا أعتقد أن سفیر المملكة مع أشخاص ، بل مع الیمن . علیھ أن یسھم في الدعوة

إلى تغییر الحكومة لكي یسقط مزاعم الآخرین . ولا یفوتني ھنا أن أدعو الشرعیة

وتحالف دعم الشرعیة إلى تنفیذ ورشة عمل یتم من خلالھا إنجاز مشروع مصالحة یعید

الأطراف جمیعا إلى دائرة الأولویات .