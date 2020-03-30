شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أضخم وأشرس "ثعبان" بالعالم يبتلع تمساح عملاق بلمح البصر ..ولكن عندما وصل إلى أحشائة حدثت مفاجئة مروعة .. شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية ..(فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رصد كاياكر مارتن مولر المشهد المروع بينما كان في طريقه إلى أسفل المستنقعات في جبل عيسى ، وكشف الخبراء أن الثعبان غالبًا ما يستهدف التماسيح على الرغم من الخطر الواضح.

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• أضخم وأشرس "ثعبان" بالعالم يبتلع تمساح عملاق بلمح البصر ..ولكن عندما وصل إلى أحشائة حدثت مفاجئة مروعة .. شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية ..(فيديو وصور)

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