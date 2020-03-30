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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السعودية : دولة عربية تباغت الحميع وتهز وجدان ومشاعر مليار مسلم وتبكيهم قهرا..لن تصدق ماهي العقوبة التي اقرتها هذه الدولة على ائمة المساجد وخطبائها

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