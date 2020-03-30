شكرا لمتابعة خبر عن فيروس كورنا القاتل يصدم الاماراتيين ويصيب نجمهم المحبوب عموري.. ومعلق رياضي عماني يصعق كل ابناء الامارات بتعليق ناري جعلهم يبكون من شدة القهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورنا القاتل يصدم الاماراتيين ويصيب نجمهم المحبوب عموري.. ومعلق رياضي عماني يصعق كل ابناء الامارات بتعليق ناري جعلهم يبكون من شدة القهر

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كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورنا القاتل يصدم الاماراتيين ويصيب نجمهم المحبوب عموري.. ومعلق رياضي عماني يصعق كل ابناء الامارات بتعليق ناري جعلهم يبكون من شدة القهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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