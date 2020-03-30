شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو... عملية حوثية انتحارية تنتهي بخسائر مروعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت وحدات من قوات المشتركة، الأحد، عملية إنتحارية لميليشيا الحوثي الانقلابية وكبدتها خسائر فادحة في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن ميليشيا الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها من مدينة الحسينية لتنفيذ محاولات تسلل إنتحارية صوب منطقة الجاح الإستراتيجية والتمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس.

وأوضح المصدر ان وحدات الإستطلاع رصدت خلال يومين وصول تعزيزات للمليشيات من جهة مزارع الحسينية وتمركزها داخل أنفاق مستحدثة شرق وشمال شرق الجاح الأمر الذي جعلها صيدا سهلا للقوات المشتركة فور بدء إنتشارها.

وقال المصدر إن مدفعية القوات المشتركة دفنت معظم تعزيزات المليشيات داخل أنفاقها ومخابئها بـ5 ضربات محكمة.

وبث المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" المنضوية في إطار القوات المشتركة مشاهد تظهر دقة رصد تحركات عناصر ميليشيا الحوثي ودقة تصويب مدفعية القوات المشتركة التي حققت إصابات مباشرة في أوساط المتسللين داخل خنادقهم.

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وتظهر المشاهد المصورة حالة الفرار والذعر لدى الناجين من عناصر الميليشيا من الضربات الاولى وكيف دفنتهم الضربات الأخرى داخل نفق فروا اليه.

واستهدفت مدفعية القوات المشتركة مخبأ يقع شمال شرق الجاح لقيادة بقايا جيوب ميليشيا الحوثي محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وتعد العملية الثالثة من نوعها التي تستهدف عناصر ميليشيا الحوثي خلال أسابيع جراء محاولاتها اختراق في الجاح بمحاولات تسلل انتحارية.