شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري"تلفزيوني" يرد على شائعات سقوط معسكر اللبنات ويكشف عن مصيره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ال الخبير العسكري التلفزيوني يحيى أبو حاتم في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي انه ‏لم ولن يشاهد أوسخ ولا اقذر من أولئك المرجفون الذين ينشرون الأكاذيب و الإشاعات المغرضة بأن الحوثيين سيطروا على معسكر أو موقع ويتمنون سقوط مأرب نكاية بالإصلاح كما يزعمون هؤلاء الوسخين، مأرب ليست للإصلاح ولا لأي حزب والحوثي لا يحارب الإصلاح ويستثنى المؤتمر. وتأتي تغريدة ابو حاتم ردا على الإشاعات التي تناولت سقوط معسكر اللبنات .

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