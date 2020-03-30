شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري يوضح : معسكر لبنات صامد ويتصدى لهجوم حوثي عنيف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري، حقيقة الإشاعات المتداولة عن سيطرة مليشيا الحوثي على معسكر اللبنات والذي يعد من أهم المواقع العسكرية بين الجوف ومأرب. وقال المصدر في تصريح خاص نشره موقع (أحداث نت) قبل قليل، أنه لا صحة لهذه الأخبار ولا صحة أيضا للأخبار التي تتحدث عن وصول الحوثيين إلى محيط المعسكر. وأوضح بأن الحقيقة هي أن هناك هجوم حوثي كبير ولكن حتى اللحظة المعارك مستمرة ولانتائج للهجوم. Advertisements وأكد بأن الحوثيون حاولوا الإلتفاف على معسكر اللبنات وباءت محاولتهم بالفشل. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تحاول إشغال قوات الشرعية بشن هجوم حتى اللحظة باتجاه المعسكر، بينما شنوا هجوما آخر للإلتفاف من الشرق حيث حققوا تقدما في المزاريق.

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