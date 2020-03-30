شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. غارات جوية للتحالف تستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، غارات جوية عنيفة إستهدفت مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء .



وأفاد مراسل (الخليج 365) في صنعاء، أن الغارات إستهدفت دار الرئاسة بصنعاء وفج عطان والحفا ومعسكر الصيانة والتلفزيون .. مشيراً إلى أن الغارات إستهدفت مواقع يعتقد أنها تستخدم لتجميع الصواريخ التي تستهدف الاراضي السعودية .

وأضاف مراسلنا أن تحليق طيران التحالف العربي لازال مستمراً حتى الآن .

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