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مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات شمال الضالع

متابعات_الخليج 365

اندلعت فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية قرب معسكر الجب الاستراتيجي شمالي الضالع.

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وأفادت وسائل إعلام جنوبية عن مصادر عسكرية قولها، أن الاشتباكات المسلحة اندلعت عقب هجوم حوثي على مواقع القوات الجنوبية في جبهة الجب، جنوب غربي مركز الفاخر، بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.

 

وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم من عدة محاور نحو مواقع القوات الجنوبية بمحيط معسكر الجب وذلك تحت غطاء ناري كثيف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية.

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