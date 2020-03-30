ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020 وهي كالتالي :

قرار جديد للبحسني بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في الخارج(وثائق) https://www.elyamnelaraby.com/470118/ الحكومة ترحب بدعوة غريفيث لعقد إجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق النار في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/470120 غريفيث يدعو اليمن لمفاوضات جديدة https://www.elyamnelaraby.com/470131/ عاجل.. مليشيا الحوثي تسيطر على معسكر اللبنات الاستراتيجي بين مأرب والجوف Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/470161 كورونا يدفع شاب يمني للإحتفال بزواجه عبر شبكة فيسبوك https://www.elyamnelaraby.com/470164/ بن بريك : ستبقى السعودية شامخة وسيفشل مخطط الإخوانج والملالي وأردوغان https://www.elyamnelaraby.com/470174/ وزير الصحة يطالب بإستمرار إغلاق المنافذ الجوية والبرية https://www.elyamnelaraby.com/470190/ تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية في ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/470209

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