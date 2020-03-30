شكرا لبحثكم عن خبر اين ذهب جنود الشرعية الذين كانوا في لبنات الجوف قبل سيطرة الحوثي عليه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت مليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، 30/آذار/2020، من فرض سيطرتها على معسكر اللبنات بين محافظتي الجوف ومأرب. وأكدت مصادر عسكرية خاصة أن المليشيا اقتحمت المعسكر بعد أن حاصرته لساعات. Advertisements وأضافت المصادر أن المئات من الجنود الذين كانوا داخل المعسكر فروا باتجاه مأرب. وتابعت المصادر أن المليشيا استولت على أسلحة وذخائر متنوعة داخل المعسكر. ويوجد في المعسكر نحو سبعة آلاف جندي وأسلحة ثقيلة ومتوسطة متنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اين ذهب جنود الشرعية الذين كانوا في لبنات الجوف قبل سيطرة الحوثي عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.