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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل وإصابة وأسر عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات في الحزم بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
الخليج 365 ـ خاص
قتل وأصيب وأسر عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وأكدت مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة دارت في "جبل منصور" شرقي مديرية الحزم عاصمة المحافظة، بين القوات الحكومية والجيش.
وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى أسر أكثر من خمسة مسلحين وإحراق واغتنام أطقم عسكرية.
وتشهد عدد من جبهات المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين
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