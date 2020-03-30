شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يدعو اليمن لمفاوضات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غريفيث يدعو اليمن لمفاوضات جديدة الإثنين 30 مارس 2020 الخليج 365 أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تطلعه بأن تجلس جميع الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات.

Advertisements وحث غريفيث، الأطراف اليمنية بمناقشة الخطوات المقبلة في أقرب وقت ممكن تحت رعاية مكتبه. وكان غريفيث قد أكد أن التصعيد الأخير في القتال باليمن يتعارض مع ما أعلنته جميع الأطراف المنخرطة في النزاع من التزام بالعمل على وقف إطلاق النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث يدعو اليمن لمفاوضات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.