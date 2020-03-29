شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجيه من محافظ الحديدة بسرعة استكمال مشروع مياه الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 أكد محافظ الحديدة، على أهمية مشاريع المياه وتطوير شبكتها. Advertisements ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" تابعها "الخليج 365"، وجه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر،فرع مؤسسة المياه، سرعة استكمال مشروع مياه الخوخة الذي ينفذ بتمويل السلطة المحلية. وأكد المحافظ خلال اجتماعه بممثلي المنظمات المحلية والدولية وقيادة فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي، على أهمية مشاريع المياه وتطوير شبكتها، مشددا على سرعة إصلاح الاختلالات ومعالجة الاشكاليات التي تواجه قطاع المياه. واستعرض الاجتماع مشروع مياه مدينة حيس، والذي سيتم تنفيذه عبر مؤسسة تواصل وتمويل الجمعية الكويتية للتنمية، كما ناقش استكمال مشروع مياه المحشرة، وتنفيذ شبكة المياه للنازحين في مخيم آل جابر والجشة.

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