إعلان وقف العمل بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الليبية خوفاً من تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

طرابلس - الخليج 365

تستمر الخطوات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في ليبيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



حيث، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي، الأحد، وقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الاخري خوفا من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وقال المجلس، في بيان، إن وقف العمل ببدء اعتبارا من يوم غد الإثنين، وحتى نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل.

وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أعلن، أمس السبت، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا ليرتفع الإجمالي إلى 3 حالات.

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وأوضح المركز، في بيان، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج إيجابية لهما من مستشفى الحكمة في مصراتة والمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

ورحب الجيش الوطني الليبي رحب الأسبوع الماضي بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الجيش الليبي، الإثنين الماضي، فرض حظر التجوال في البلاد لمدة 10 ايام.

من جانبه أعلن رئيس الأركان العامة بالجيش ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري أن كل من يخالف قرارات الحظر سيعرض نفسه لعقوبة مالية.

وأوضح أن الإجراءات القاسية اتخذت من أجل سلامة الليبيين.

وأضاف الناظوري: "نحن لا نريد أن نصل إلى ما وصلت له إيطاليا وبقية الدول التي انتشر بها الوباء”، مشيراً إلى أن الشعب الليبي عريق في ثقافته الصحية داعياً الجميع لاتباع تعليمات اللجنة الاستشارية الطبية