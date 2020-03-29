مصرع أكثر من 22 عنصراً من الحوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية "أسماء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

إب - الخليج 365

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية من أبناء محافظة إب بنيران قوات الجيش الوطني بجبهات الجوف وصرواح.



وأكدت مصادر محلية مصرع أكثر من 22 من عناصر المليشيا من عدد من مديريات إب تم نقلهم إلى جبهات القتال الأيام القليلة الماضية، ولقوا حتفهم بنيران قوات الجيش الوطني.

وبحسب المصادر فإن من بين قتلى المليشيا ثمانية عناصر من بين قتلى الحوثيين من أبناء مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، بعد أيام من سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا من ذات المديرية.

وأكدت المصادر أن قتلى المليشيا من أبناء السبرة هم: الصريع نواف الجماعي، والصريع علوي الجماعي، والصريع عبدالرحمن الجماعي، والصريع سامر الدعاس، والصريع مراد الحريري، والصريع محمد عبدالله الجماعي، والصريع محمد عبده الجماعي، والصريع رائد الأسود.

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ومن بين القتلى بحسب المصادر الصريع حميد هزاع المزحاني والصريع صدام علي المني من أبناء مديرية فرع العدين غرب إب، والصريع عبدالله شداد الحكمي والصريع محمد حسن الحكمي وهما من أبناء مديرية حزم العدين غرب محافظة إب، ولقوا مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني بجبهات الجوف وصرواح.

وبحسب المصادر فإن من بين القتلى الصريع "جلال جميل النصيف" أحد أبناء مديرية بعدان شرق محافظة إب، والصريع "زين العابدين علي الهتار" أحد أبناء مديرية السدة، ولقيا مصرعهما بنيران قوات الجيش الوطني.

وقالت مصادر مطلعة إن من بين قتلى مليشيا الحوثي بينهم الصريع علاء مطهر النوعة أحد أبناء مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، حيث لقي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني، بعد يوم من مصرع 7 من عناصر المليشيا الحوثية من أبناء المحافظة بنيران القوات الحكومية.

وأفادت المصادر أن من بين القتلى الذين لقوا مصرعهم بنيران قوات الجيش بجبهات الجوف وصرواح هم: عزيم النقيب، والصريع أنور العلفي، والصريع عاصم الصلاحي، والصريع مطيع البصلاني والصريع أنور النقيب، والصريع عبداللطيف الحبيشي.

وشيعت مليشيا الحوثي اليوم السبت 29 عنصر من مسلحيها قتلوا بجبهات الجوف وصرواح وتم تشيعهم اليوم السبت بمحافظات صنعاء وعمران وحجة وريمة وصعدة وذمار.

ومن بين صرعى المليشيا الحوثية، الذين شيعوا الصريع عبدالسلام صالح الضبيبي بمديرية الجبين ريمة، وماجد صالح المؤيد مديرية السود عمران، وعبدالكريم المروني ذمار، وأحمد الوصابي ذمار، وأيمن السماوي ذمار، وحميد هزاع المزحاني والصريع صدام علي المني فرع العدين إب، وعلي علي اليعري مديرية عنس ذمار، وجعفر صالح العياني مديرية حيدان صعدة، والصريع فائز علي الدبعي مديرية التعزية تعز، ونصر علي الدهم مديرية بني حشيش صنعاء، عبدالله السياغي الحيمة الداخلية صنعاء، وأحمد السياغي الحيمة الداخلية صنعاء، ومحمد السياغي مديرية الحيمة الداخلية صنعاء، وعادل السياغي وعبدالله السياغي مديرية الحيمة الداخلية صنعاء، وأحمد خالد حكيم حزام مسعود صنعاء، والصريع فؤاد الموجاني بني مطر صنعاء، وعارف الموجاني مديرية بني مطر صنعاء، وسيف الموجاني ونصار الموجاني مديرية بني مطر صنعاء، ومحمد ملاطف الحمادي الحيمة الداخلية صنعاء، وبشار صالح محمد حليف صنعاء، وخالد أحمد البروي مديرية الوحدة صنعاء، والصريع محمد علي السويدي مديرية الحيمة الداخلية صنعاء، وصدام الحمزي همدان صنعاء، ومحمد البكير مديرية همدان صنعاء، وعرفات يحيى علي صالح البحري صنعاء، ومنير محسن غانم الحيمة الخارجية صنعاء، وأيوب طارش اليوسفي صنعاء، ونادر عبدالحكيم العماري صنعاء.