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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختفاء وارتفاع أسعار المواد الفذائية مواد التعقيم في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن، بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت فيما اختفت مواد التعقيم والكمامات بالمحافظة.
وبينت المصادر، بإرتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية، واختفاء مواد التعقيم والكمامات الطبية، وإرتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.
حيث كانت اسعار الديتول قبل تاريخ 25مارس بـ7000ريال واصبحت اليوم أكثر من 25000ريال، كما أن الأسبرت كانت بمبلغ 6000 ريال اصبحت 25000.
إلى ذلك أفادت المصادر، باختفاء كميات كبيرة من الدقيق والطحين الأبيض من أسواق إب والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، بحجة نزول تسعيرة جديدة للأصناف، في مبرر مفضوح وابتزاز متواصل من المليشيات الحوثية للمواطنين والتجار في مناطق سيطرتها
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