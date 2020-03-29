الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات الحكومية توجه ضربة موجعة لمليشيا الحوثي شمال الجوف

0 نشر
الجوف - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية توجه ضربة موجعة لمليشيا الحوثي شمال الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

القوات الحكومية توجه ضربة موجعة لمليشيا الحوثي شمال الجوف

الجوف - الخليج 365

وجّه أفراد القوات الحكومية، مسنودين برجال القبائل، ضربة موجعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

 

Advertisements

وقال مصدر عسكري، إن أفراد القوات الحكومية استدرجوا مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بجبهة السليلة بمنطقة اليتمة..

 

مؤكداً أن الأبطال تمكنوا من تطويق العناصر المهاجمة وأمطروها بالنيران ما أدى إلى مقتل العديد منهم وأسر من تبقّى بنحو 30 عنصراً.

 

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضاً عن تدمير العديد من آليات العدو واستعادة 4 أطقم وعيار 23 وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية توجه ضربة موجعة لمليشيا الحوثي شمال الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا