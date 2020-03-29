القوات الحكومية توجه ضربة موجعة لمليشيا الحوثي شمال الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

الجوف - الخليج 365

وجّه أفراد القوات الحكومية، مسنودين برجال القبائل، ضربة موجعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.



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وقال مصدر عسكري، إن أفراد القوات الحكومية استدرجوا مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بجبهة السليلة بمنطقة اليتمة..

مؤكداً أن الأبطال تمكنوا من تطويق العناصر المهاجمة وأمطروها بالنيران ما أدى إلى مقتل العديد منهم وأسر من تبقّى بنحو 30 عنصراً.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضاً عن تدمير العديد من آليات العدو واستعادة 4 أطقم وعيار 23 وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.