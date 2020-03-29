شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 7 من عمال مصنع "إخوان ثابت" بالحديدة بجروح جراء قصف حوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 الخليج 365 ـ الحديدة أصيب عدد من عمال مصنع "إخوان ثابت" في مدينة الحديدة جراء قصف لمليشيا الحوثي.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن 7 من عمال المصنع أصيبوا بجروح متفاوتة جراء قصف حوثي بقذائف الهاون. وأكدت المصادر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وبينهم مصاب بحالة حرجة

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