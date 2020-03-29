شكرا لمتابعة خبر عن شاهد ..ملك الغابة الأسد المفترض ان يحمي زوجته " اللبوة " لكنه صرعها بطريقة بشعة بعد قيامها بهذا العمل الذي اثار جنونه وانتقم منها شر انتقام ( فيديو مرعب )! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة!! انتهاء قضية الفنانة نانسي عجرم .. وهكذا كان مصير زوجها فادي الهاشم .. شاهد مصيرة المرعب؟! مفاجأة طبية صادمة من ووهان بعد تعافي 90 بالمئة من مصابي كورونا تنبيه هااام : النقود تقتل سائق تاكسي بعد إصابته بفيروس كورونا من احدى الركاب

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..ملك الغابة الأسد المفترض ان يحمي زوجته " اللبوة " لكنه صرعها بطريقة بشعة بعد قيامها بهذا العمل الذي اثار جنونه وانتقم منها شر انتقام ( فيديو مرعب )! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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