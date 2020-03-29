شاهد.. سما المصري في وصلة رقص على “عود البطل” بالهوت شوت!

كتب امير فتحي في السبت 29 مارس 2020 03:54 صباحاً - تواصل الفنانة سما المصري إثارة الجدل عبر سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي جديدها، ظهرت سما المصري في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام في وصلة رقص بالهوت شورت على انغام مهرجان “عود البطل” للمغنيين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.
يذكر ان هذه المرة الثانية التي ترقص فيها سما المصري على نفس الاغنية حيث كانت قد ظهرت في فيديو سابق وهي ترقص مرتدية جلابية وتحمل عصا بلياردو.
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