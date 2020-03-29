شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد ينتقم من الصياد الذي قتل أخيه .. ويباغته هو وزوجته اثناء التقاطهم صور تذكارية بجوار الأسد المقتول ويلتهمهم بطريقة مروعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية فقط ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اظهر فيديو متداول على منصة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي ، كيف تنتقم الأسود من كل من يؤذيها ، في تلاحم مجتمعي أشبه بتلاحم البشر .

ويظهر بالفيديو مجموعة من الصيادين قامو بقنص أسد في إحدى الغابات ، وعندما سقط على الارض وهو مصاب ، توجه الصيادين نحوه لكنهم تفاجأو بأخوة يأتي مسرعا لنجدة شقيقة وعندما وصل اليه جلس بجانبه يحرسه من الصيادين .

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أسد ينتقم من الصياد الذي قتل أخيه .. ويباغته هو وزوجته اثناء التقاطهم صور تذكارية بجوار الأسد المقتول ويلتهمهم بطريقة مروعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية فقط )

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير ..شاهد

• أسد يعاشر فتاة عشرينية لمدة عامين .. وأثناء ما كانو بغمرة السعادة فاجئهم ثلاثة فهود بطريقة لا تخطر على بآل أحد وكانت النهاية صادمة ..(شاهد فيديو وصور)

• زوجة الفنان راغب علامة تنشر صورة فاضحة وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها ..شاهد

• شاهد ..أسد مفترس يلتهم فتاة عشرينية بلمح البصر ويهرب بها نحو الغابة .. وعندما بدأ بغرس مخالبه في جسدها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..(شاهد فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

• هام وخطير .. إحذر أن تستخدم زيت الزيتون بهذة الطريقة لأنه سيتحول إلى سم قاتل ويقضي على حياتك !!

• شاهد : فتاة جميلة في ريعان شبابها.. تزوجت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب ..(صور صادمة)

• عاجـــل : بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الساعات الأولى من فجر اليوم .. العاصمة السعودية الرياض تصحو الأن على حقيقة مروعة وصور تكشف بشاعة ماحدث ..شاهد

Advertisements

• وردنا الان : تحذير أمريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض

• دراسة بريطانية - ماذا يحصل للرجل إذا جلس 5 دقائق مع هيفاء وهبي؟!

• الفنان راغب علامة ينشر لأول مرة صورة زوجته ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض ..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان

• بسبب هذة التغريدة التي كتبها يوم أمس .. شاهدو كيف كانت نهاية الشيخ صالح المغامسي اليوم ، وكيف عاقبته السلطات السعودية بطريقة مروعة وصادمة .. ماذا قال واغضب الأمير محمد بن سلمان ..!؟( صور)

• أسد مفترس يخطف فتاة صغيرة ويغرس أنيابه في جسدها النحيل بطريقة مرعبة .. وقبل ان يلتهمها حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(شاهد)

• عاجـــل : هجوم صاروخي ايراني الأن على عاصمة هذة الدولة الخليجية .. وصافرات الانذار تدوي بالمدينة ..(تفاصيل طارئة وصور مباشرة)

• أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(شاهدو الفيديو)

• تسريب صورة فاضحة لابنة رئيس عربي وهي في غرفة النوم ..شاهد الصور

----------------------------

شاهد بقية الخبر في الأسفل :

وعلى الرغم من أن الأسد الذي جاء لنجدة أخوة المصاب ، كان هو الاخر يبدو عليه آثار التعب وجسده هزيل ، لكنه رغم ذلك قام بحماية أخوة ومنع الصيادين من الوصول إليه .

وانتظر الصيادين من بعيد حتى أبتعد الأسد عن اخوه المصاب فقامو بقنصه هو الاخر واصابوه إصابته قاتله ، وعندها شعرو بالأمان .

وفي نهاية المقطع يظهر لقطة أخرى لصياد آخر مع زوجته وهم بجانب أسد تمكنو من اصطيادة في إحدى الغابات ، وعندما كانو بغمرة الفرح ، ابتعد الزوج قليلا لتثبيت الكيمرى والتقاط صورا تذكارية مع زوجته بجانب الأسد ،، لكن واثناء تثبته الكيمرى ، هجم أسد آخر على الزوجه وهي بجانب الأسد المقتول ، وحاول الزوج انقاذ زوجته لكنه فشل حسب ما ظهر بالفيديو ، حيث يظهر الأسد في النهاية وهو عائد بعد أن قضى على الصياد وزوجته وانتقم لاخوه بطريقة مرعبة .