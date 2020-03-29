شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يعاشر فتاة عشرينية لمدة عامين .. وأثناء ما كانو بغمرة السعادة فاجئهم ثلاثة فهود بطريقة لا تخطر على بآل أحد وكانت النهاية صادمة ..(شاهد فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ولدت كريستين كير بين الأسود والفهود وغيرها من الحيوانات البرية، حيث نشأت الفتاة البالغة 21 عامًا داخل محمية للحيوانات في جنوب أفريقيا واحتلت دائمًا جزءًا كبيرًا من حياتها.

وصفت نفسها بأنها الدكتورة دولليتل الواقعية حتى أنها اختارت أن تتعلم في المنزل منذ سن العاشرة لأنها كانت تفتقد الحيوانات بشدة أثناء تواجدها في المدرسة وفقًا لصحيفة “مترو”.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أسد ينتقم من الصياد الذي قتل أخيه .. ويباغته هو وزوجته اثناء التقاطهم صور تذكارية بجوار الأسد المقتول ويلتهمهم بطريقة مروعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية فقط )

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير ..شاهد

• أسد يعاشر فتاة عشرينية لمدة عامين .. وأثناء ما كانو بغمرة السعادة فاجئهم ثلاثة فهود بطريقة لا تخطر على بآل أحد وكانت النهاية صادمة ..(شاهد فيديو وصور)

• زوجة الفنان راغب علامة تنشر صورة فاضحة وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها ..شاهد

• شاهد ..أسد مفترس يلتهم فتاة عشرينية بلمح البصر ويهرب بها نحو الغابة .. وعندما بدأ بغرس مخالبه في جسدها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..(شاهد فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

• هام وخطير .. إحذر أن تستخدم زيت الزيتون بهذة الطريقة لأنه سيتحول إلى سم قاتل ويقضي على حياتك !!

• شاهد : فتاة جميلة في ريعان شبابها.. تزوجت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب ..(صور صادمة)

• عاجـــل : بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الساعات الأولى من فجر اليوم .. العاصمة السعودية الرياض تصحو الأن على حقيقة مروعة وصور تكشف بشاعة ماحدث ..شاهد

• وردنا الان : تحذير أمريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض

Advertisements

• دراسة بريطانية - ماذا يحصل للرجل إذا جلس 5 دقائق مع هيفاء وهبي؟!

• الفنان راغب علامة ينشر لأول مرة صورة زوجته ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض ..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان

• بسبب هذة التغريدة التي كتبها يوم أمس .. شاهدو كيف كانت نهاية الشيخ صالح المغامسي اليوم ، وكيف عاقبته السلطات السعودية بطريقة مروعة وصادمة .. ماذا قال واغضب الأمير محمد بن سلمان ..!؟( صور)

• أسد مفترس يخطف فتاة صغيرة ويغرس أنيابه في جسدها النحيل بطريقة مرعبة .. وقبل ان يلتهمها حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(شاهد)

• عاجـــل : هجوم صاروخي ايراني الأن على عاصمة هذة الدولة الخليجية .. وصافرات الانذار تدوي بالمدينة ..(تفاصيل طارئة وصور مباشرة)

• أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(شاهدو الفيديو)

• تسريب صورة فاضحة لابنة رئيس عربي وهي في غرفة النوم ..شاهد الصور

----------------------------

شاهد بقية الخبر في الأسفل :

وتعمل كريستين حاليًا بدوام كامل في المحمية حيث تعتني بالفهود، الزرافات، الميركاتس والحمر الوحشية، تقول كريستين “أبي باري البالغ من العمر 54 عامًا يربى الأسود والقطط الكبيرة، وقد علمني كل ما أعرفه”.





لا تعد كرستين الفهود “همجية” تقول إنها أشبه بقطط المنازل، وتؤكد “قد يبدو الأمر مجنونًا، لكنني أشعر أنني أستطيع التحدث إلى الحيوانات ولكن دون أن أقول كلمة واحدة… كل شيء بلغة الجسد، فهم يقرؤونك بقدر ما تقرأ لغتهم”.

حسناء عشرينية تعاشر “الأسود” والحيوانات المفترسة

لقد أنقذنا 3 من الفهود الحالية من مزرعة تربية، حيث واجه المالك مشاكل مالية وفقد مزرعته إحداهما كانت حامل، لذلك قمت بتربية الأشبال منذ الولادة.

تقول إنها حاولت الانتقال إلى المدينة للعمل في إحدى الشركات لكن لم تشعر بنفسها وأرادت العودة بأسرع ما يمكن إلى الحيوانات: “لقد وجدت أن الناس دائمًا ما يتنافسون مع بعضهم البعض على من لديه أفضل سيارة وما إلى ذلك، وأردت فقط العودة إلى حيث أنتمي مع الحيوانات، لقد كرهت كل يوم في المكتب، وكان الجلوس خلف جهاز كمبيوتر مقرفًا”.

وتضيف “أفضل إطعام القطط الكبيرة، كما أقوم بتثقيف المتطوعين حول الحيوانات وأريهم مدى روعتهم، إن التفاعل مع الحيوانات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أصبح روتيني اليومي، فهذا كل ما عرفته في حياتي”.