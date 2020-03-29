شكرا لمتابعة خبر عن أسد يتزوج أنثى النمر.. لن تصدق كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول.. شاهد (صور مرعبة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أسد يتزوج أنثى النمر.. لن تصدق كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول.. شاهد (صور مرعبة)

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديوهات تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حيوانا يجمع بين صفات الأسد والنمر، وهو نتاج زواج أسد وأنثى نمر .

ويدعى النمر العملاق أبولو ويبلغ من العمر 5 سنوات، ويزن حوالي 320 كيلوجرامًا تقريبًا، حيث يخضع للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية على يد هولستون وكودي أنتلي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: قل وداعا لارتفاع ''ضغط الدم''.. طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد.. شاهد فيروس كورونا القاتل يوجه ضربة قاضية لتركيا ويطيح بأشهر وزير تركي وهذا هو مصيره..لن تصدق ماذا فعل اردوغان بهذا الوزير ( صورة + الاسم ) أسد يتزوج أنثى النمر.. لن تصدق كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول.. شاهد (صور مرعبة) روتانا تفاجئ الجمهور بحذف مسلسل ” شباب البومب ” .. ومصادر تكشف السبب.. شاهد عاجل ..حاكم نيويورك يهين الرئيس ترامب ويمسح بكرامته الارض ويباغت الجميع بقرار خطير اثار جنون كل الامريكان لأنه سيقلب أمريكا راسا على عقب تحذير هام: هذة الخمسة الأطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة مهما كانت الأسباب لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد صور مرعبة..الصين تخدع العالم وتثير جنون أمريكا وتقدم على عمل خطير ومرعب جعلت سكان العالم يتمنون ان يهلك الفيروس كل الصينيين ( 4 صور هزت العالم ) القبض على ‘‘القحطاني‘‘ وهو يجاهر بالمعصية ويتباهى بظهوره مباشرة على الهواء مع فتاة داخل فندق بالرياض (فيديو) سابقة خطيرة لم تحدث في اي دولة في العالم..فيروس كورونا القاتل يتسبب قبل قليل بحادثة نادرة ومروعة هزت وجدان كل الايرانيين وابكتهم من شدة القهر Advertisements أسد يداعب فتاة بطريقة محرجة للغاية .. وبعد لحظات كانت المفاجأة.. شاهد (فيديو صادم) الرئيس هادي يؤدب ولي عهد ابو ظبي بطريقة فريدة لاتخطر على البال، والاخير يجن جنونه ويدرك ضياع كل مخططاته في الجنوب..شاهد مافعله هادي بهذا المغرور ترامب المجنون يهز الملك سلمان وكل افراد الاسرة السعودية الحاكمة ويقلب الطاولة على رأس ولي العهد ويباغته بهذا الطلب التعجيزي محافظ تعز الاسبق شوقي هائل يفجع بالاصابة بفيروس كورونا القاتل وصدور بيان عاجل يوضح حقيقة ما حدث لرجل الاعمال البارز ( صورة صادمة ) تحذير عاجل ...اذا لم تفعل هذا الشيء في سيارتك فسوف يهاجمك فيروس كورونا القاتل بكل شراسة انت وافراد اسرتك اثناء قيادتك للسيارة ولن يمهلك ثانية واحدة ليس بفيروس كورونا ولا انهيار الاقتصاد...مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي ويكشف للاماراتيين كارثة مدمرة ستقلب حياتهم راسا على عقب مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان سيقلب حياة السعوديين والمقيمين راسا على عقب ..ووزارة الداخلية السعودية تباغت الجميع وتصدر البيان رقم ( 1 )..نص البيان اذا ظهرت هذه العلامة فوق عينك مباشرة انت او اي فرد من اسرتك او حتى جيرانك فانتم مصابون بفيروس كورونا القاتل ( علامة جديدة للاصابة بالفيروس الفتاك ) هل تذكرون تركي آل الشيخ الذي قال من حق الجميع ان يرقص ويشرب ويستمتع بحياته..شاهد ما وقع له وجعله يبكي ويتوسل للجميع الدعاء له ( صوة صادمة ) شاهد: في واقعة غريبة زوجة تبلغ عن زوجها لكسره قوانين الحظر بالسعودية والخروج للاستراحة وقت التجوال.. (فيديو صادم)

يذكر أن هذا النوع من الحيوانات ظهر للمرة الأولى بالهند فى القرن التاسع عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسد يتزوج أنثى النمر.. لن تصدق كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول.. شاهد (صور مرعبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.