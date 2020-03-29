شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..حاكم نيويورك يهين الرئيس ترامب ويمسح بكرامته الارض ويباغت الجميع بقرار خطير اثار جنون كل الامريكان لأنه سيقلب أمريكا راسا على عقب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..حاكم نيويورك يهين الرئيس ترامب ويمسح بكرامته الارض ويباغت الجميع بقرار خطير اثار جنون كل الامريكان لأنه سيقلب أمريكا راسا على عقب

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